イングランドの実質2部であるチャンピオンシップ第5節のワトフォード戦で、ブラックバーンを勝利に導く活躍を見せたのが日本人コンビの森下龍矢と大橋祐紀だ。両者共にスタメンに名を連ねたこの試合、スコアレスドローで迎えた47分に決勝点が生まれた。味方のパスをPA付近で受け取った大橋はアウトサイドでフリックすると、ディフェンダーの裏に走り込んだ森下の下へ。最後は森下がGKとの一対一を冷静に沈め、ゴールをマークした。