エディ・ハウ監督率いるニューカッスルはプレミアリーグ第4節でウルブズと対戦。新加入FWニック・ヴォルテマーデがCFとして初先発を果たすと、29分、いきなり先制点をマーク。右サイドのジェイコブ・マーフィーがピンポイントクロスを供給し、ドイツ人FWが長身を生かしてヘディングで合わせた。その後、追加点は奪えなかったが、相手にゴールは許さず。ニューカッスルが1-0で今季初勝利を記録した。嬉しい初白星となったニューカッ