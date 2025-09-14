プレミアリーグ第4節、アーセナルはノッティンガム・フォレストをホームに迎え、3-0と撃破した。勝利の代償もあった。この試合では復帰した主将のマルティン・ウーデゴーが交錯した際に肩から落ち、またもや負傷交代に。第2節リーズ戦でも肩の負傷で離脱したウーデゴーだったが、不運にも同じ箇所を痛めることになってしまった。ミケル・アルテタ監督によると、ミッドウィークのCLアスレティック戦への出場は不透明だという。ブカ