エア・カンボジアは、東京/成田〜福州〜プノンペン線を10月26日に開設する。すでに航空券の発売を開始している。水・金・日曜の週3往復を運航する。機材はエアバスA320型機を使用する。所要時間は東京/成田発が8時間50分〜9時間、プノンペン発が7時間15分。エア・カンボジアは、旧カンボジア・アンコール航空で、2025年1月に社名を変更した。2026年3月には大阪/関西〜福州〜プノンペン線を開設する見通し。4月には国土交通省が乗り