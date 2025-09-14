ベンチスタートとなった久保は66分からピッチに立った(C)Getty Imagesラ・リーガ第4節が現地時間9月13日に行われ、今季まだ勝利の無いレアル・ソシエダはホームでレアル・マドリーと対戦し、1-2で敗れた。日本代表からチームに復帰した久保建英はベンチスタートとなり、66分から交代出場。右サイドでボールに絡む機会は多かったものの、得点を演出することは出来なかった。【動画】久保建英が開幕戦でゴラッソ！エリア外から左足