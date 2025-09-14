在上海日本総領事館は、中国・江蘇省蘇州市内で12日に、日本人と中国人数人が関係するもめ事があったと発表しました。数人は酒に酔った状態だったということで、総領事館は注意を呼びかけています。上海にある日本総領事館によりますと、日本時間の12日午前3時ごろ、江蘇省蘇州市内で、日本人と中国人の数人の間でもめ事が起きました。現地の公安当局が出動したもののケガ人などはなく、事態は収拾されたということです。この日以