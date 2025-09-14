◇陸上世界選手権（13日〜21日、東京・国立競技場）大会初日の13日に最初の種目として行われた男子35キロ競歩。フィニッシュ後に車いすで運ばれた川野将虎選手（旭化成）が一夜明けて、日本陸連を通じてコメントを発表しました。今大会銅メダルを獲得した勝木隼人選手（自衛隊体育学校）と序盤から先頭集団をけん引した川野選手。レース途中にはおう吐する様子もありましたが、フラフラになりながらも2時間37分15秒の18位でフィニ