◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（１４日・横浜）巨人が２回に勝ち越しに成功した。今季初対決となるＤｅＮＡ・藤浪に対して１点を追う２回に１死一、二塁の好機をつくった。リチャードが左翼線へ同点の適時二塁打。さらに１死二、三塁では浦田がプロ初タイムリーとなる２点右前適時打を放ち、勝ち越した。約４か月ぶりのスタメン起用となったルーキーが結果を残した。さらに２点リードの２死二塁から丸が中堅フェン