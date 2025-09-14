「Ｕ１８Ｗ杯・決勝、米国２−０日本」（１４日、沖縄セルラースタジアム那覇）決勝まで全勝だった日本だが、２次リーグ初戦でも戦った米国に決勝で敗れ大会連覇を逃した。それでも最後まで“日本らしさ”を貫いた。米国ナインは優勝を決め、ウォーターシャワーで歓喜。試合後のあいさつが終わると、日本ナインがグラウンドに残っていたペットボトルを拾って回収し、落ちていた道具を米国の選手に届けた。悔しい準Ｖにも、