◆世界陸上第２日（１４日、国立競技場）男子４００メートル予選で、３大会連続代表の中島佑気ジョセフ（富士通）が４４秒４４の日本新記録をマークした。前回の２０２３年ブダペスト世界陸上で佐藤拳太郎（富士通）が出した４４秒７７を大幅に０秒３３更新。１６日の準決勝に進んだ。今季は春先から右脚のけがに苦しんだが、回復に専念しながら自身のペースで着実に復調。７月初旬の日本選手権で４位に入ると、８月に日本歴