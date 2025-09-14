14日、新潟市の国道で、バスが急ブレーキをかけたところ、乗客5人が転倒するなどしてけがをしました。 事故があったのは、新潟市中央区沼垂東5丁目の国道113号です。14日午後3時前、30代の男性運転手が運転するバスが、信号機のあるT字路交差点で、前を走っていた車両が停止したため急ブレーキをかけました。そのはずみで乗客5人が座席に体をぶつけたり、転倒するなどして軽いけがをしました。 警察が事故の原因