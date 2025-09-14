２０２６年度前期連続テレビ小説「風、薫る」が作品の舞台となっている栃木でクランクインし、１４日、上坂樹里とＷ主演を務める俳優・見上愛が、重要文化財でロケ地でもある大雄寺で行われた取材会に出席した。役衣装の和装を身にまとった見上は「ものすごく背筋が伸びる」と緊張の面持ち。自身は８日から撮影が始まっており、「いよいよ始まったんだなって気がする」と心を躍らせる一方、雨が続き撮影がスムーズに進まないこ