第12回全国高校生手話パフォーマンス甲子園で、演劇・コント・ポエムなどの部門で優勝した県立熊本聾学校＝14日、鳥取県倉吉市手話を用いた演劇やダンスで正確さや演出力を競う第12回「全国高校生手話パフォーマンス甲子園」が14日、鳥取県倉吉市で開かれた。演劇・コント・ポエムなどの部門では熊本県立熊本聾学校が3連覇で4度目の優勝、ダンス・歌唱部門では神戸野田高が初優勝した。熊本聾学校はAIが当たり前になった世界を