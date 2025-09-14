◇セ・リーグ巨人―DeNA（2025年9月14日横浜）巨人の4年目右腕・赤星優志投手（26）が14日に出場選手登録され、同日のDeNA戦（横浜）で今季22度目の先発登板。初回いきなり無死満塁としたところで早くも降板となった。赤星は1番・蝦名にいきなり右中間二塁打されると、2番・桑原には死球で無死一、二塁。3番・筒香に2ボールとなると、ここで早くも杉内俊哉投手チーフコーチ（44）がマウンドへ向かった。だが、筒香を四