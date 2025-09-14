イリュージョニストのプリンセス天功が14日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜午後1時）に生出演。日本全国6カ所に埋めた埋蔵金に関してのヒントをしゃべった。爆笑問題太田光から「天功さん、どっかにいろいろ宝物を埋めてる、って」と振られ、相方田中裕二も「埋蔵金ね」と合いの手を入れた。天功は「それはもう20数年前から埋めているんですよ」と語り「私、米国のエージェントじゃないですか。ギャランティーがもの