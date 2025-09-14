ロッテ・西川史礁外野手（２２）が１４日の楽天戦（楽天モバイル）に「２番・左翼」でスタメン出場。１２球団の新人最速で１００安打（出場９２試合）をマークした。３点を追う４回二死二塁の第３打席で西川は楽天先発・藤井のチェンジアップを捉え右前適時打とし９９安打。９回の第５打席でも右前打を放ち安打数を大台の１００に乗せ、今季３３度目のマルチ安打を記録した。球団のルーキーで１００安打到達者は２０１８年の