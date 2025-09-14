巨人・岡本和真内野手（２９）が１４日に出場登録日数が８年に達し、国内フリーエージェント（ＦＡ）権を取得した。２０１４年にドラフト１位で入団した岡本は、１８年から６年連続でシーズン３０本塁打を達成。１８年からは巨人の主砲として４番を最も多く任されている。今季は５月６日の阪神戦（東京ドーム）で左肘じん帯損傷を負い、戦線離脱を余儀なくされたが、８月１６日に復帰。ここまで５６試合に出場し、打率３割１分