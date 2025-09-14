米プロバスケットボールＮＢＡレイカーズの八村塁を巡るトレードの動きが活発化してきた。八村は昨季の活躍でレイカーズに欠かせない戦力へと成長した一方で、他球団からも多くの関心が寄せられるようになり、今夏はトレード話が過熱している。そして、すでに伝えられているヒートへのトレード話が加速してきている。米大手誌「スポーティングニュース」は「最近のトレード案は（レブロン）ジェームズと（ルカ）ドンチッチの