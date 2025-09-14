名古屋のIGアリーナで開催される総合格闘技の祭典「RIZIN.51」を前に、栄のオアシス21で14日、練習が公開されました。ライト級王者のホベルト・サトシ・ソウザ選手らが、迫力あるミット打ちやスパーリングを行い、集まった多くのファンを盛り上げました。ファン：「めちゃくちゃかっこ良かった」「男の中の男って感じがしました」RIZIN.51は9月28日、名古屋市北区のIGアリーナで行われます。