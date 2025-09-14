メ～テレ（名古屋テレビ） 14日午後、愛知県豊田市の矢作川で人が溺れていると通報がありました。消防や警察が捜索を続けています。 警察によりますと14日午後1時27分ごろ、豊田市平戸橋町の矢作川で、「人が川で溺れて姿が見えなくなった」と近くで遊んでいた人から119番通報がありました。 当時、10人ほどの外国人グループがバーベキューをしていて、そのうちの1人が溺れたとみられるということ