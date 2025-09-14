「恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活」episode8~YouTube~(1/14)【漫画】本編を読む→脱サラしてYouTuberを目指している同僚、その動画の内容は…？天候が不順な三連休はお家でのんびり漫画三昧！本稿では2025年上半期にバズった漫画を紹介する。働くなかで経験する日々の出来事を、哀愁ただようタッチの漫画で発信する青木ぼんろさん(@aobonro)。彼の描くシーンは、多くのサラリーマンが共感を覚える