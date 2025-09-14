J3で最下位の沼津は14日、中山雅史監督（57）が退任すると発表した。後任として鈴木秀人ヘッドコーチ（50）が監督に就任する。中山監督は「常にスタジアムや様々な形で熱いご声援、情熱で私たちを鼓舞し続けてくれた沼津のファン、サポーターの皆さんやパートナー企業の皆さまの期待に応えることができず、悔しくて情けなくて申し訳ない気持ちでいっぱいです」などとクラブを通じてコメントした。中山監督は15年から20年まで