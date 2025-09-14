ホリデーシーズンを華やかに彩る、モエ・エ・シャンドンの特別なコレクションが登場します。今年のテーマは「赤」♡ 愛や絆、セレブレーションを象徴する色に染まった限定デザインは、テーブルを一瞬で華やかに変えてくれます。人気のモエ アンペリアル、ロゼ アンペリアル、そして気軽に楽しめるミニモエが、特別なギフトボックスとともに展開。大切な人との特別なひとときを、赤の輝きととも