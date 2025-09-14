阿賀町津川で14日、クマと軽自動車が衝突する事故がありました。事故があったのは、阿賀町津川の国道49号の片側一車線の直線道路です。警察によりますと、14日午後4時54分頃、軽自動車を運転する40代の女性から「クマと車両前部が接触した」と通報がありました。女性が軽自動車を1人で運転していたところ、道路脇のやぶから体長約1.2メートルのクマが飛び出してきたということです。女性にケガはありませんでしたが、運転し