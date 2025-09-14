ルームウェアブランド「SNIDEL HOME（スナイデルホーム）」は、9月17日（水）から、アメリカ生まれのカラフルなクマのキャラクター“ケアベア”とのコラボレーションアイテムを、全国の店舗などで発売。オフィシャルオンラインストアなどでは先行して9月16日（火）12時00分より販売開始する。【写真】バッグにつけて一緒にお出かけを満喫！カラフルなチャームも■ブランド5周年スペシャルコラボ今回ブランドの5周年を記念し