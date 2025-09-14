サッカーＪ３のザスパ群馬は１３日、アウェイで北九州と対戦しました。 ザスパは前節、琉球に敗れ今シーズン初の３連敗、絶対に負けられない戦いです。しかし前半５分、早くも北九州に先制点を許します。ザスパはその直後、小西がシュートを放つも枠をとらえられません。 後半も立ち上がりから河田や下川がゴールに迫るも及ばず。結局１対０で北九州に敗れ泥沼の４連敗です。 ザスパは現在、６勝９分け