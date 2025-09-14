県内は１４日、気温が上がり前橋で８月中旬並みの暑さになるなど厳しい残暑となりました。 前橋地方気象台によりますと、１４日の県内は南からの暖かい空気が流れ込んだ影響で、各地で９月下旬並みの陽気だった１３日よりも気温が５℃から７℃上がりました。最高気温は伊勢崎で３２．８℃、前橋で３２．６℃、館林で３２．１℃を観測するなど県内５つの地点で３０℃以上の真夏日となりました。前橋では最高気温が平年に比べて５℃