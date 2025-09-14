野球のベース 来年のセンバツ甲子園につながる秋の関東高校野球県予選は１４日県内３球場で２回戦６試合が行われました。 小倉クラッチ・スタジアムの第１試合はシードの安中総合と高崎工業が対戦しました。 序盤は引き締まった投手戦となります。安中総合の先発・湯浅は３回をパーフェクト４者連続の三振を奪うなど、抜群の立ち上がりを見せます。 一方、高崎工業の先発・小暮滉太は４回まで毎回とな