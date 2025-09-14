陸上の世界選手権東京大会は２日目の１４日、女子マラソンが行われ、前橋市出身の小林香菜が７位入賞を果たしました。 国立競技場を発着点に行われた女子マラソンで小林香菜は序盤から積極的な走りを見せメダル争いを展開しますが、レース後半に１１位まで順位を落とします。しかし、持ち味のピッチ走法と粘り強さで日本勢トップとなる２時間２８分５０秒でフィニッシュし７位入賞を果たしました。 大学時代はマラソンサ&#