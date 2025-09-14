プロ野球ＢＣリーグのリーグ優勝を懸けたチャンピオンシップの第２戦が横浜市で行われ、群馬ダイヤモンドペガサスは神奈川フューチャードリームスと対戦しました。 １点を追うペガサスは９回ウラ、１アウト１塁２塁のチャンスを作ると、４番・大上がレフトへタイムリーツーベースヒット。土壇場で同点に追いつき、試合はタイブレークに突入します。 １０回オモテに勝ち越