親子がチームを組んで対戦する上毛かるた大会が前橋市で開かれ、約５０組が熱戦を繰り広げました。 県民に親しみのある上毛かるた。この大会は親子で楽しく上毛かるたを行うことで絆や郷土愛を深めてもらおうと県子ども会育成連合会が開いたものです。今年は小学１・２年生と３・４年生、それに５・６年生の３つの部門に県内各地からあわせて４６組の親子が参加しました。 大会ではそれぞれの部門を４つのブロックに分けて