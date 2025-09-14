ÉðÆ»´Û¸ø±é¤ËÃç´Ö¤¬½¸·ë±üÅÄÌ±À¸(60)¤ÈµÈÀî¹¸»Ê(60)¤Î²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖOoochie Koochie¡×¤¬µìÃÎ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡ØOoochie Koochie¡Ù¤ò´Ñ¤ËÍè¤¿¤é¡¢Ãç´Ö¤¬¥ï¥é¥ï¥éµï¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈX¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¡¢11¡¢12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ÇÁø¶ø¤·¤¿²»³ÚÃç´Ö¤È¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖKODOMO BAND¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥®¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¤¦¤¸¤­¤Ä¤è¤·(67)¡£