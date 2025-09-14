県内有数の温泉地、渋川市にある伊香保温泉で今月１８日から開かれる伊香保まつりを前に、地元の若手たちが安全にまつりが行われるよう作業に汗を流しました。 １４日行われたのは、伊香保の石段街にある排水溝のふたにロープを取り付ける作業です。１８日から行われる伊香保まつりではみこしが石段を駆け上がるのが見どころの一つで、この作業は担ぎ手たちが足を滑らせないように毎年行われています。 参加したのは、地元