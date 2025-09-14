南野拓実が所属するモナコは現地９月13日に開催されたリーグ・アンの第４節でオセールとアウェーで対戦。２−１で勝利を飾った。この試合で貴重な先制ゴールを挙げたのが、日本代表帰りの南野だ。前半アディショナルタイム２分、ペナルティエリア内でこぼれ球に反応。後ろから走り込み、ワンタッチでゴール右に流し込んでみせた。２試合連発の今季２点目となった30歳のアタッカーを現地メディアも称賛している。 モナ