14日、新潟県阿賀町の国道49号で、軽乗用車がクマと衝突しました。運転手の女性にけがはありません。 14日午後5時前、阿賀町の国道49号を走っていた軽乗用車が、やぶから飛び出して来た体長約1.2ｍのクマに衝突しました。当時、車内にいた運転手の40代女性にけがはなく、車のバンパーが損傷しました。クマはその後、どこへ行ったかは分からないということです。 現場の近くには民家や商業施設があることから、警察など