アマチュア囲碁の県ナンバー1を決めるKRY杯囲碁名人戦の決勝大会がきょう山口市で行われ、周南市の小野慎吾さんが4年連続7回目の名人位につきました。48回目の開催となるKRY杯囲碁名人戦。決勝大会がきょう山口市の山口囲碁センターで行われ地区予選を勝ちあがった35歳から85歳の13人と前回大会の上位2人、合わせて15人が出場しました。大会はトーナメント方式で行われ、出場者は緊張感の漂う会場で真剣に碁盤と