◇プロ野球セ・リーグDeNAー巨人（14日、横浜スタジアム）初回、1アウトも取れずに降板となった巨人の赤星優志投手。2人目の打者を塁に出したところで、杉内俊哉投手チーフコーチがマウンドへ向かいました。首をかしげるような場面があり、なんらかのアクシデントかと思われましたが、その場はマウンドに残った赤星投手。3人目にフォアボールを出したところで、阿部慎之助監督がトレーナーを伴って、マウンドへ。しばらく赤星投