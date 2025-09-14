【ワシントン＝池田慶太】米国のルビオ国務長官は１３日、ホワイトハウス郊外で記者団に、カタールに拠点を置くイスラム主義組織ハマスの幹部らを狙ったイスラエルの空爆を巡り、「米イスラエル関係は強くあり続ける。イスラエルとの関係の本質が変わることはない」と述べ、空爆が２国間関係に与える影響は限定的との見解を示した。パレスチナ自治区ガザの停戦交渉を仲介するカタールに対する空爆を巡っては、トランプ米大統領