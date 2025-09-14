◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１４日・甲子園）今季限りで現役を引退する中日・中田翔内野手がチームに同行し、試合前にフリー打撃を行った。甲子園のファンへのあいさつを終え、名古屋へ。「あしたが２軍では最後の試合です」と明かした。１５日のウエスタン・リーグ阪神戦（ナゴヤ）が２軍では最後の出場。１９日にバンテリンＤで引退セレモニーが予定されており、ナゴヤ球場で特別な行事はないが、同じく引退する祖父江