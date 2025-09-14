小学生たちが頂点を目指す「ろうきん杯争奪少年野球愛知県大会」の決勝戦が、14日行われました。3月に開幕した大会には230チームが参加し、パロマ瑞穂スタジアムで14日に行われた決勝戦では、東海市の東海中央ジュニアが、2回の満塁ホームランの4点を守り切り、ときわイーグルスに4対1で勝ち、優勝しました。東海中央ジュニアの主将：「うれしい。みんなが練習を一生懸命最後までできたからだと思います」