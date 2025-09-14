◆パ・リーグ楽天５―１ロッテ（１４日・楽天モバイル）４―１の５回に３番手で登板した楽天・宋家豪投手が１回を投げて２奪三振無失点の好投。２０２４年５月１７日のオリックス戦以来、４８５日ぶりの白星を挙げた。今年２月に右膝を手術。リハビリを経て８月２９日に１軍初昇格を果たすと、８月３１日の日本ハム戦でのセーブ、９月９日の西武戦でのホールドに次いで結果を残した。「今シーズン中に戻ってこれるか不安もあっ