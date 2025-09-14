石破茂首相の後任を決める自民党総裁選への動きが加速している。5人が出馬するとみられているが、中でも注目度が高いのが前経済安保相の高市早苗氏だ。SNS上では右派と左派で好き嫌いが極端に分かれる高市氏に対しては、裏金問題や旧統一教会との癒着という過去を抱えた議員が、続々と支援に名乗りを上げている。「再度立ち上がります」「ブレる事なく支持」大手メディアの報道では、現時点では高市氏以外に、小泉進次郎農水相、小