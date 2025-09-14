秋田朝日放送 15日は敬老の日です。県の人口に占める６５歳以上の割合を示す高齢化率が、７月１日時点で初の４０％台になりました。 県の人口８８万人あまりのうち６５歳以上の人はおよそ３５万５千人で高齢化率は４０．３％と記録が残る１９７５年以来初めて４０％を超えました。市町村別でみると高齢化率が最も高いのは上小阿仁村で５９％でした。上位５市町村の高齢化率は５０％を超え、２５市町村のうち２１市町村が４