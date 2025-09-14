秋田朝日放送 全国大会最多の１５回の優勝と７２回の出場を誇る秋田工業ラグビー部が創部１００周年を迎え、記念の招待試合が行われました。 創部１００周年の記念試合に招待されたのは、こちらも創部１００周年を迎える強豪、奈良の天理高校です。花園での直接対決は過去７回行われ、秋田工業が５勝２敗です。先制したのは天理でした。右ウイングがゴール下中央にトライ、ゴールキックも成功させます。