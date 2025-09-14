「ＤｅＮＡ−巨人」（１４日、横浜スタジアム）巨人・赤星が初回、ひとつのアウトも奪えず打者３人で交代となった。球団は右肩痛による降板と発表した。先頭の蝦名に右中間二塁打、続く桑原に死球、３番・筒香に四球を与えて無死満塁としたところで阿部監督はベンチを出ると、交代を告げた。直球は最速１４４キロ。３番筒香に四球を与えたところでトレーナーも一緒にベンチを出る様子もあり、異変を察知した様子。わずか１