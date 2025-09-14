WBA世界ライトフライ級を13度防衛した具志堅用高氏（69）が自身のYouTube「具志堅用高のネクストチャレンジ」を更新。世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（大橋）の戦い方に下馬評とは違う見解を示した。井上が挑戦者アフマダリエフに対して積極的に前に出ないという予想が多い。前掛かりになってダウンを喫したネリ戦、カルデナス戦を前提にした予想だが、具志堅氏の見解は違った。「冷静さもひとつの作戦だ