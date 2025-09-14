2回、高田勇仁（左）を攻める松本流星＝IGアリーナボクシングのトリプル世界戦は14日、名古屋市のIGアリーナで行われ、WBAミニマム級王座決定戦で、同級2位の松本流星（帝拳）が同級1位の高田勇仁（ライオンズ）を5回1分26秒、3―0の負傷判定で下して新王者となった。5回に偶然のバッティングで高田の試合続行が不可能となり、採点で松本が王座をつかんだ。WBOバンタム級タイトルマッチで、王者の武居由樹（大橋）は同級1位ク