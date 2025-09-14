トリニータ サッカーJ2・大分トリニータは９月13日に藤枝MYFCと対戦。4試合ぶりのゴールが生まれましたが引き分けています。 ここ11試合勝ちが無く苦しい戦いが続くトリニータ。13日はアウェーで藤枝との一戦に臨みました。 4試合ぶりのゴールは前半22分でした。ロングスローのこぼれ球に天笠が反応、利き足ではない右足でシュートを放ち先制ゴールを奪いま