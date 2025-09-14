福山雅治が主演を務める人気シリーズ「ガリレオ」の劇場版第１作「容疑者ｘの献身」（２００８年公開）が１３日夜、フジテレビ系で放送され、深夜にＸのトレンド１位になるなど反響を呼んだ。「容疑者ｘ」では、帝都大学准教授の湯川学（福山雅治）と、同じ帝都大学出身の石上哲哉（堤真一）との天才物理学者ＶＳ天才数学者のバトルが繰り広げられた。石上と石上が思いを寄せた隣人、弁当屋で働く花岡靖子（松雪泰子）が向き合