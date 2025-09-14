環境省はきょう、福島第一原発の事故に伴う除染で出たいわゆる「除染土」を花壇の土として再利用するため、東京・霞が関にある経済産業省などに運び込みました。福島第一原発の事故後に発生した除染土をめぐっては、2045年までに福島県外で最終処分することが決まっています。こうした中、きょう、環境省は、厚生労働省などが入る建物や経済産業省などに、あわせておよそ43立方メートルの除染土を運び込む作業を行っています。運び